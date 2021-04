Striscia la notizia, Lilli Gruber e il grosso imbarazzo faccia a faccia: "Come dovrebbe chiamare Fratelli d'Italia"

03 aprile 2021 a

a

a

Tutto cambia con il Covid, anche la satira. Ma certe cose no, ad esempio Lilli Gruber. E Striscia la notizia riserva a Lady Otto e mezzo un servizio molto "particolare". Gerry Scotti e Michelle Hunziker, conduttori del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci, ripropone la gustosa imitazione che Gabriella Germani ha messo in scena sul palco del Maurizio Costanzo Show, in faccia all'altra ospite Giorgia Meloni.

"C***o vuoi?", "Me ne vado". Striscia, fuorionda esplosivo: rissa tra le veline, un video clamoroso | Guarda

La Germani-Gruber esordisce così, di fronte a una Meloni divertita e un po' perplessa: "Buonasera onorevole, lei a differenza di Matteo Salvini è rimasta sovranista, il suo è il partito dei patrioti infatti si chiama Fratelli d'Italia. Visto che siete sempre all'opposizione, non sarebbe meglio chiamarlo 'Dov'è la vittoria?'". Si ride di gusto, e si riflette: la Gruber, piuttosto prevenuta nei confronti dei suoi ospiti di destra a La7, l'avrebbe potuto chiedere veramente. Non poteva mancare un accenno al fascismo: "Lei ha appena detto di essere contraria al lockdown, riaprirebbe tutto mantenendo la distanza sociale. Cioè la gente sotto al balcone e lei sopra?".





La Gruber-Germani e Giorgia Meloni, guarda il video integrale di Striscia la notizia

Spazio anche per Gene Gnocchi che a Quarta repubblica illustra il prontuario di Beppe Grillo per i conduttori di talk che, come Nicola Porro, vorrebbero magari poter intervistare un esponente del Movimento 5 Stelle. "Regola 38, se viene Toninelli, ogni domanda anche la più facile, accompagnatela con un disegnino. Regola 91, se viene Vito Crimi non innaffiarlo perché anche se sembra non è una pianta da salotto". E l'ex pentastellato Gianluigi Paragone, in studio, se la ride di gusto".

"Basta!". Michelle Hunziker, la pazienza ha un limite. Gerry Scotti zittito, gelo in studio a Striscia





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.