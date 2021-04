Striscia la Notizia, gaffe per Enrico Mentana: "Draghi chiede a...". Come chiama Roberto Speranza

06 aprile 2021 a

Strafalcione per Enrico Mentana. Il direttore del Tg di La7 è stato pizzicato da Striscia la Notizia mentre inciampava sul nome di Roberto Speranza, ministro della Salute. "Vicino a Roma c'è un deposito in cui sono stipate decine di milioni di dosi di AstraZeneca non dichiarate", fin qui nulla di male se non fosse che poco dopo il giornalista se ne esce così: "Mario Draghi chiede a Pazienza di mandare i Nas". Peccato però che il ministro si chiami Speranza. Una piccola svista su cui comunque sorvola e passa oltre.

Ma per Mentana non è la prima volta che viene beccato dal tg satirico di Canale 5 mentre si lasciava andare a una gaffe. Indimenticabile infatti l'errore dello scroso gennaio, quando con Gerardo Greco commentò le immagini dell'attacco al Capitol Hill da parte dei fan di Trump. "Una clamorosa gaffe", la definì lo stesso Ezio Greggio descrivendo così quanto accaduto durante la puntata speciale di La7.

Qui Enrico Mentana e Gerardo Greco "hanno preso le immagini di un film per vere", spiegava anche Enzo Iacchetti. Il direttore del Tg La7 aveva mandato in onda la pellicola Project-X e non le foto che ritraevano gli scontri con protagonisti i sostenitori di Donald Trump. Una svista che Mentana non commentò, ma che il tg satirico liquidò con il frame noto di Emilio Fede: "Che figura di m***".

