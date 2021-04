Isola dei Famosi, Ilary Blasi e l'accoglienza choc alla nuova naufraga: "Ma è sua sorella?"

06 aprile 2021 a

a

a

Ilary Blasi è riuscita a ottenere la sua vendetta. Nel corso della puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda ieri sera su Canale 5, la conduttrice ha fatto una battuta su una nuova concorrente, mandando frecciatine a un ex naufrago. Tutto è nato quando Massimiliano Rosolino ha presentato la nuova partecipante del reality, la modella Beatrice Marchetti di 23 anni. L’inviato ha detto: “Ha posato per le più importanti passerelle e copertine, ecco Beatrice Marchetti”.

"Si è rinc***o". Drusilla Gucci manda in tilt l'Isola dei famosi. E Ilary Blasi brutalizza il suo inviato in Honduras

A quel punto la Blasi ha replicato: “E che è, la sorella di Akash?!”. Chiaro riferimento all’ex concorrente dell’Isola, Akash Kumar, che dopo l’eliminazione dal gioco si è lasciato andare a lunghi sfoghi contro il programma, contro gli opinionisti Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini e anche contro la presentatrice. Sulla Blasi, in particolare, aveva detto: “Non so nemmeno chi sia, la conosco solo perché è la moglie di Totti”.

"Ci siamo rotti le p***". Zorzi attacca, Elisa Isoardi risponde: la più clamorosa delle risse, gelo all'Isola

Il modello, poi, se l’era presa anche contro il format dell’Isola, considerandolo troppo trash per lui, che di solito è impegnato a calcare le passerelle più importanti a livello mondiale e a posare per le riviste di moda internazionali più prestigiose. Tommaso Zorzi e Akash invece hanno avuto modo di scontrarsi in maniera più diretta. In una delle puntate scorse, infatti, l’influencer milanese – durante la sua rubrica “Il punto Z” – era tornato sul caso dell’abbandono del modello, commentando: “Zeta come zebedei, quelli che ha rotto Akash in Honduras e in Italia”.

"Aggressivetta la signora Totti". Ilari Blasi sotto accusa all'Isola dei famosi: da chi arriva la (pesante) critica

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.