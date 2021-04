Isola dei Famosi, "serve spazio". Caos in Honduras, Ilary Blasi e il reality in pausa: clamorosa decisione a Mediaset

06 aprile 2021 a

L’Isola dei Famosi non andrà in onda giovedì 8 aprile. Salta quindi il doppio appuntamento settimanale, ma gli ascolti (che rimangono comunque discreti al 17%, anche se non eccellenti) non c’entrano nulla in questa decisione presa dai vertici di Mediaset: Ilary Blasi ha infatti comunicato che l’Isola lascerà spazio al debutto della nuova edizione di Supervivientes, la versione spagnola che andrà in onda su Telecinco, quindi sempre su un canale del Biscione.

Quest’anno le due versioni dell’Isola condivideranno alcuni spazi in Honduras, tra cui la Palapa: considerando il casino generato dalla prima puntata tra elicotteri, sbarchi, barche e prove, il cast spagnolo avrà la priorità questo giovedì, con la produzione italiana che ha accettato di fare un passo indietro e di fermarsi per una puntata. “Lasceremo spazio all’esordio dei nostri cugini”, ha confermato Ilary Blasi: “Quindi per ragioni logistiche abbiamo preferito di non andare in onda ma dalla prossima settimana, ritorneremo, come sempre, il lunedì e il giovedì, in prima serata, su Canale 5”.

Tra l’altro in questa edizione di Supervivientes, che è giunto già alla ventesima edizione, saranno impegnati anche due italiani: si tratta di Gianmarco Onestini e addirittura di Valeria Marini. In queste ore il pubblico spagnolo sta votando per dividere i sedici concorrenti in due squadre: un gruppo di privilegiati potranno vivere sulla Isla del Pirata Morgan e quelli più sfortunati nel Barco Encallado, che è una barca dei pirati incagliata sul fondale.

