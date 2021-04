Chi l'ha visto?, il caso-Denise Pipitone: "Nonostante gli insulti", rumors sulla decisione di Federica Sciarelli

06 aprile 2021 a

Chi l’ha visto tornerà in onda mercoledì 7 aprile e Federica Sciarelli tornerà ad occuparsi del caso di Denise Pipitone, nonostante tutte le polemiche e le critiche che ha dovuto subire dopo la messa in onda della puntata della scorsa settimana che ha riacceso i riflettori sulla bambina scomparsa da Mazara del Vallo il primo settembre 2004. A distanza di 17 anni la speranza per Piera Maggio e la sua famiglia si è improvvisamente riaccesa per via di una segnalazione proveniente dalla Russia.

Una ragazza di nome Olesya Rostova è stata rapita alla stessa età di Denise e presenta molte analogie, ma senza i risultati degli esami del sangue si parla soltanto di aria fritta: è necessario infatti che il gruppo sanguigno di tale ragazza coincida con quello di Denise, dopodiché si potrebbe procedere anche con il test del Dna. Nelle ultime ore, però, la tensione è salita alle stelle perché Giacomo Frazzitta, avvocato di Piera Maggio, ha reso noto di non aver ancora ricevuto l’esito degli esami. Senza non ha alcuna intenzione di partecipare alla trasmissione russa, che sta alimentando il sospetto di voler lucrare su questa vicenda che ovviamente per Piera Maggio è di vitale importanza.

L’avvocato ha parlato di “ricatto della televisione russa”, che sta nascondendo i dati importanti e non ha intenzione di rivelarli prima della messa in onda della puntata che verrà registrata oggi e mandata in onda domani. Gli ultimi risvolti verranno trattati anche a Chi l’ha visto.

