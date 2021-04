Chi l'ha visto, l'esito del Dna di Olesya Rostova in diretta tv con Federica Sciarelli

07 aprile 2021 a

a

a

Per la puntata di questa sera, mercoledì 7 aprile, di Chi l'ha visto?, condotto da Federica Sciarelli e in onda su Rai Tre alle 21.20, si occuperà con grande attenzione della vicenda di Denise Pipitone. A distanza di 17 anni il caso dell'allora bambina scomparsa da Mazara del Vallo (era il settembre del 2004) è tornato di prepotenza al centro delle cronache. E' stata una ragazza russa che somiglia fortemente a Piera Maggio, mamma di Denise, a spiegare nel corso di un programma della televisione del suo Paese, che è alla ricerca della famiglia, ipotizzando che lei potrebbe essere proprio Denise.

"Non l'abbiamo mai persa". Denise Pipitone, lo straziante messaggio della madre su Rai 1: ore di angoscia

L’esito del test sul gruppo sanguigno della presunta Denise Pipitone sarà rivelato in diretta TV oggi durante il programma Lasciami andare che va in onda sul Primo Canale della tv russa, prima della diretta del programma della Sciarelli che potrà così occuparsene nella sua trasmissione. Un'infanzia trascorsa in un istituto in Russia e pochissimi ricordi della sua famiglia. È questo il racconto che Olesya Rostova ha affidato al programma "Lasciali parlare" dell'emittente russa Tv1, alla quale la ventenne si è rivolta per trovare i veri genitori. Tra le ipotesi che i giornalisti del talk show hanno cercato di ripercorrere anche che la ragazza sia Denise Pipitone, la bambina di 4 anni scomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo (Trapani) e di cui da 17 anni si sono perse le tracce. La mamma della piccola, Piera Maggio - con cui Olesya presenta una notevole somiglianza - non si è mai data per vinta e con l'aiuto del suo legale, l'avvocato Giacomo Frazzitta, ha cercato di approfondire anche quest'ultima pista nel tentativo di riportare a casa Denise.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.