Garlasco, Savu-choc a Chi l'ha visto: "Alberto Stasi andava con tutte". Caos su Rai 3

Garlasco al centro della puntata di Chi l'ha visto in onda mercoledì 5 novembre. Ospite nello studio di Rai 3 l'avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis. È lui il protagonista di un acceso botta e risposta con la conduttrice Federica Sciarelli. Tutto ha inizio dalle parole di Flavius Savu, il cittadino romeno rientrato qualche mese fa in Italia dopo l’arresto con mandato internazionale per estorsione aggravata ai danni dell’ex rettore don Gregorio Vitali, che dal carcere ha parlato in esclusiva alla trasmissione accusando l'ex fidanzato di Chiara Poggi: "Perché l'ha uccisa? Lui andava con tutte, Chiara Poggi l'ha scoperto e gli aveva detto che avrebbe parlato", ha detto.

"La vita di Alberto Stasi nell’indagine di Vigevano è stata vivisezionata, mentre altre cose sono state guardate velocemente - risponde De Rensis -. Alberto era tutto il giorno all’università, impegnato con la tesi. Se avesse avuto un’altra relazione, nel clima colpevolista del 2007 lo avremmo saputo dopo due secondi".