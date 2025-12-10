Chi l'ha Visto, Tatiana Tramacere rompe il silenzio: travolta dagli insulti

"Chiedo scusa a tutti". Tatiana Tramacere si mostra per la prima volta in tv, a Chi l'ha Visto. La ragazza, scomparsa lo scorso 24 novembre, è stata ritrovata 11 giorni dopo a casa dell'amico Dragos dove si era nascosta. "Chiedo scusa alla mia famiglia, alle forze dell'ordine, a ogni cittadino di Nardò", ha detto all'inviata di Rai 1.

La sua storia ha infatti indignato parecchi. Per giorni sono stati messi in moto uomini e agenti, tutti impegnati nelle sue ricerche. Salvo poi scoprire che la giovane si era allontanata volontariamente.

Da qui la rabbia e l'odio di molti. Non a caso da 24 ore i profili Instagram della ragazza sono chiusi. Non sono più visibili le parole d’odio che hanno affollato soprattutto l’ultimo post del suo account più seguito, "Parole in evoluzione", che negli ultimi giorni era arrivato a contare oltre 60 mila follower. Ma l'odio social continua e le critiche sono arrivate anche sul profilo Facebook della 27enne, ancora aperto.