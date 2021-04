Caterina Balivo, il "dramma" che in pochi conoscono: "Cosa ero diventata". Ecco spiegato l'addio alla tv

07 aprile 2021 a

Caterina Balivo ha deciso di prendersi una sorta di anno sabbatico dalla Tv. Ha deciso di fare solo il ruolo di giurata de Il cantante mascherato. In una lunga intervista a Vanity Fair non ha fatto mistero di aver iniziato a porsi delle domande, capendo tante cose su se stessa che prima ignorava: “Ho iniziato a interrogarmi, e quando cominci a interrogarti cominci pure a capire come sei fatta…” Caterina Balivo ha poi rivelato di aver finalmente iniziato a parlare con i suoi figli, come mai prima d’ora: “Non mi restava che la notte da poter dedicare loro…”.

La Balivo ha aggiunto che nel periodo in cui lavorava in Tv era ormai diventata come una macchina, non riuscendo più a godersi neppure le gioie del momento. “Ero diventata una macchina ‘Avanti il prossimo’ …Ecco non ne potevo più di questa filosofia ‘Avanti il prossimo’… La luce è fuori, devi imparare a puntartela addosso da sola…”

Alla domanda se si è mai sentita in difficoltà lontana dai riflettori, la Balivo ha risposto negativamente: “Sono sempre positiva e questo mi tiene con la barra dritta…E’ così che il vuoto non diventa buio…". Recentemente a Domenica In aveva detto che, "è dal 2003 che lavoro tutti i giorni in tv ho fatto tanti quotidiani, mi sono impegnata e divertita e mio marito è stato sempre accanto a me facendo anche dei sacrifici e dei passi indietro", aveva raccontato nel salotto domenicale di Mara Venier su Rai uno.

