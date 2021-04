L'Eredità, impensabile: Martina eliminata. "L'hanno fatta fuori?", occhio alla parola: un clamoroso sospetto

08 aprile 2021 a

Un clamoroso e inatteso addio a L'Eredità, il quiz pre-serale condotto da Flavio Insinna su Rai 1. Infatti, nella puntata di ieri, mercoledì 7 aprile, è stata eliminata Martina Crocchia, la super-campionessa che aveva monopolizzato a lunghissimo il programma, poco dopo l'odissea dell'altro super-campionissimo, Massimo Cannoletta. Anche i campioni cadono, insomma, anche la maestra di pole-dance Martina, che in queste settimane si era mostrata quasi imbattibile.

La Crocchia cade dopo lo stop di due settimane per L'Eredità per l'Italia, lo speciale per Pasqua in cui si sfidavano i super-campioni del passato. Ma in queste due settimane di stop, forse, Martina aveva perso un poco di smalto: non è mai riuscita ad andare oltre il Triello. E ieri sera ha perso il confronto con Francesco ancor prima, nel gioco dei sinonimi che vanno a comporsi parola per parola. A onor del vero, Martina è stata anche parecchio sfortunata: a molti, basta dare una scorsa sui social per rendersene conto, le sue parole sono sembrate molto più difficili rispetto a quelle di Francesco. Ma L'Eredità è così, la ruota gira. Poi, certo, qualcuno ci vede del torbido: "L'hanno fatta fuori?", si interrogava qualcuno. La risposta è no, semplicemente è stata "sfortunata" nella selezione delle parole.

Anche Insinna si è mostrato stupito per l'eliminazione. Martina, da par suo, ha salutato il pubblico così: "Mi avete cambiato la vita, è stato bellissimo. Siete meravigliosi, in queste ultime due settimane mi siete mancati molto ed è stato bello ritrovarvi". Poi le parole di Insinna: "A L'Eredità non è mai un addio, ma sempre un ciao e un arrivederci". E via, cala il sipario sull'epoca targata Martina al quiz di Rai 1. Largo al nuovo campione, Francesco, che è poi riuscito a qualificarsi al gioco finale della Ghigliottina, senza però riuscire ad indovinare la parola misteriosa.

