L'Eredità, Fiamma alla Ghigliottina: "A Liorni cascano le braccia"

Ormone impazzito e qualche veleno per la puntata di lunedì 9 marzo di L'Eredità, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni. La giovane Fiamma si laurea campionessa battendo una concorrenza ancora una volta tutta al femminile, come accade da qualche puntata a questa parte.

L'esito della Ghigliottina però è infausto e qualche telespettatore, commentando la partita da casa, azzarda una teoria ultra complottista: "Qualche giorno fa ci sono state due grosse vincite con una concorrente per cui ora vanno al risparmio con queste tre ragazze". Nulla di nuovo sotto il sole. Un altro fan invece è particolarmente duro con la concorrente: "Pure a Liorni stanno cascando le braccia, è incredibile che sia arrivata anche alla Ghigliottina sta qua".

Le cinque parole indizio sono "Privato", "Quartiere", "Grazie", "Guadagnare", "Superiore". Sui social i telespettatori si sbizzarriscono. "'Accesso' ha scritto lei... ma è sbagliato", è la prima sentenza. "Bene Privato. In ambito giuridico si riferisce a un bene di proprietà di un singolo individuo; ​Guadagnare bene avere un buon stipendio; Bene di Quartiere tipo biblioteca ​4 Grazie bene; ​Come stai? Bene, grazie; Bene Superiore, è un concetto filosofico, etico o politico", spiega un appassionato, e ha ragione: la parola giusta era infatti proprio "Bene".

Nel frattempo, però, si scatenano i fan di Fiamma: "Bella come Julia Roberts", "Bel sorriso Fiamma", "Oggi molto carina Fiamma".