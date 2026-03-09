Libero logo
Iran
Famiglia nel Bosco
Referendum Giustizia
Hub Energia

L'Eredità, Fiamma alla Ghigliottina: "A Liorni cascano le braccia"

lunedì 9 marzo 2026
L'Eredità, Fiamma alla Ghigliottina: "A Liorni cascano le braccia"

1' di lettura

Ormone impazzito e qualche veleno per la puntata di lunedì 9 marzo di L'Eredità, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni. La giovane Fiamma si laurea campionessa battendo una concorrenza ancora una volta tutta al femminile, come accade da qualche puntata a questa parte.

L'esito della Ghigliottina però è infausto e qualche telespettatore, commentando la partita da casa, azzarda una teoria ultra complottista: "Qualche giorno fa ci sono state due grosse vincite con una concorrente per cui ora vanno al risparmio con queste tre ragazze". Nulla di nuovo sotto il sole. Un altro fan invece è particolarmente duro con la concorrente: "Pure a Liorni stanno cascando le braccia, è incredibile che sia arrivata anche alla Ghigliottina sta qua".

Le cinque parole indizio sono "Privato", "Quartiere", "Grazie", "Guadagnare", "Superiore". Sui social i telespettatori si sbizzarriscono. "'Accesso' ha scritto lei... ma è sbagliato", è la prima sentenza. "Bene Privato. In ambito giuridico si riferisce a un bene di proprietà di un singolo individuo; ​Guadagnare bene avere un buon stipendio; Bene di Quartiere tipo biblioteca ​4 Grazie bene; ​Come stai? Bene, grazie; Bene Superiore, è un concetto filosofico, etico o politico", spiega un appassionato, e ha ragione: la parola giusta era infatti proprio "Bene".

Nel frattempo, però, si scatenano i fan di Fiamma: "Bella come Julia Roberts", "Bel sorriso Fiamma", "Oggi molto carina Fiamma".

tag
fiamma l'eredità
l'eredità
marco liorni

Occhio alla soluzione L'Eredità, pubblico scatenato su Katia che fallisce alla Ghigliottina: "Una come lei..."

Ogni anno... L'Eredità, il dettaglio che scatena il pubblico: "Pilotato"

L'Eredità L'Eredità, "solo donne. Insopportabile": è bufera

ti potrebbero interessare

Che tempo che fa, Frassica sfotte Valeria Marini e lei sbotta: "Cosa mi scrive in privato"

Che tempo che fa, Frassica sfotte Valeria Marini e lei sbotta: "Cosa mi scrive in privato"

Stefano De Martino a Sanremo, c'è già il suo successore: "Magari gli passo il testimone"

Stefano De Martino a Sanremo, c'è già il suo successore: "Magari gli passo il testimone"

C'è posta per te, le corna triple estreme di Viviana. Come la gela il marito

C'è posta per te, le corna triple estreme di Viviana. Come la gela il marito

Kay Scarpetta? Una serie tv col volto della Kidman

Kay Scarpetta? Una serie tv col volto della Kidman