Otto e Mezzo, Beppe Severgnini su Matteo Salvini: "Lui bonzo ed Enrico Letta rapper scatenato"

Dopo aver parlato dei furbetti del vaccino senza mai citare Andrea Scanzi, ecco che Lilli Gruber si riversa su Matteo Salvini. Durante la puntata di Otto e Mezzo, nonostante il tema fosse più che azzeccato, la conduttrice si è vista bene dal citare l'amico e spesso ospite giornalista. Non si può dire lo stesso del leader della Lega. Pretesto questa volta l'incontro con Enrico Letta. Tra i due, si sa, non scorre buon sangue ma lo stare insieme al governo implica anche alcuni faccia a faccia.

Questa volta positivo. Salvini ha infatti ammesso che sono d'accordo su molti punti, ma non basta alla Gruber per evitare provocazioni. "Lei crede nella pax salviniana?", chiede all'ospite Beppe Severgnini che a sua volta non lesina battute: "Pax salviniana?", chiede ridendo la firma del Corriere della Sera. "Mi sembra un ossimoro - prosegue -. Quanto duri con un Salvini come un bonzo e Letta come un rapper scatenato non lo so. Ma - e qui c'è un piccolo dietrofront - se Salvini dice cose sensate, io applaudo".

Nonostante le malelingue il leader del Carroccio non ha nascosto una certa vicinanza al neo segretario del Partito democratico: "L’incontro con Letta è andato bene. Su alcuni punti la battaglia è comune. Abbiamo parlato di come vaccinare, curare, aiutare. Il resto può aspettare”. E ancora: "Ho chiesto a Letta di lavorare su quello che ci unisce. Se mettiamo elementi divisivi sul tavolo non aiutiamo il Paese”.

