Canzone segreta, Orietta Berti straziante: "Non ci vedo più", e scoppia a piangere sul palco

"Non ci vedo più". Orietta Berti commuove e si commuove a Canzone Segreta, lo show musicale di Rai1 condotto da Serena Rossi. Con gli occhi pieni di lacrime, l'amatissima e simpatica cantante emiliana ascolta in silenzio la canzone a lei dedicata, l'emozionante Il nostro concerto del grande Umberto Bindi, interpretata da Francesca Michielin, poi lascia la poltrona degli ospiti e accanto alla Rossi ammette: "Mi avete fatto piangere. Non ci vedo più. Sono felice, stasera mi avete fatto un regalo meraviglioso. Non so come ringraziarvi".

Il rapporto di amicizia e stima reciproca con la Michielin è nato nel corso dell'ultimo Festival di Sanremo, a cui entrambe hanno partecipato. Un feeling che è sfociato addirittura in una sessione in studio insieme a Fedez, che all'Ariston era in coppia con la Michielin. E la dedica della giovane cantante a Orietta è significativa: "Ama moltissimo la canzone che eseguirò, la interpreta spesso nei suoi concerti", ha svelato nella clip di presentazione del brano. In studio, per la Berti, il suo primo discografico e un giovane sacerdote che la mitica interprete di Fin che la barca va ha definito la sua "guida spirituale".

"Per fortuna, cade". Roba da non credere: Orietta Berti conciata così, la cannonata di "Striscia" | Video



C'è spazio anche per qualche aneddoto divertente su Sanremo: "Ci sono quattro rampe di scale all’ingresso e altre due per arrivare ai camerini. Al posto dell’ascensore ho usato il montacarichi". Sempre all'Ariston, Orietta ha incontrato una collega protagonista, come lei, degli anni 70, Marcella Bella (che si è esibita nella serata delle cover): "Siamo amiche, ma quando ci incontriamo in tv diventiamo attrici e litighiamo!".

