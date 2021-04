Elisa Isoardi, "ruolo di primo piano su Canale 5". Bomba televisiva, accordo con Mediaset: "Ecco a chi può rubare il posto"

10 aprile 2021 a

a

a

Indiscrezioni clamorose su Elisa Isoardi, rilanciate da Alberto Dandolo su Oggi. Come è noto, la conduttrice Rai è ora impegnata a L'Isola dei Famosi, il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Insomma, è impegnata con Mediaset, con la concorrenza, dopo essere stata a lungo trascurata da Viale Mazzini, che da tempo la lascia senza un programma (ha partecipato, ma come concorrente, a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, su Rai 1). E da tempo, anche mentre la Isoardi è sull'Isola, si rincorrono voci circa un suo possibile passaggio a Mediaset.

"Dopo la Isoardi, nomination architettata". Fuorionda clamoroso all'Isola dei famosi: la frase che svela la farsa del televoto?

E queste voci vengono rilanciate e definite da Oggi, che sgancia una clamorosa bomba televisiva. Si legge infatti sul rotocalco: "Grandi manovre in quel del Biscione! Ai piani alti di Medieset si sussurra infatti che Elisa Isoardi, attualmente in gara a L'Isola dei famosi, occuperà al suo rientro un ruolo di primo piano sulla rete ammiraglia. Potrebbe, come anticipato da Oggi, condurre uno spin-off di Mattino 5 durante il weekend con l'obiettivo di prendere il posto della Panicucci nella prossima stagione televisiva. Federica avvisata mezza salvata!", si conclude l'indiscrezione. Insomma, la Isoardi al posto di Federica Panicucci? Questa la suggestione rilanciata dal settimanale.

"Ecco il video che la incastra". Angelo Melillo, che vergogna all'Isola dei Famosi: cacciata a tempo record?

Nel frattempo, Elisa continua a catalizzare l'attenzione dei naufraghi sull'Isola, ammaliati dalla sua bellezza. Dopo il visconte Ferdinando Guglielmotti, che nei primissimi giorni aveva confessato di essere attratto dalla Isoardi, ecco Andrea Cerioli, l'ultimo arrivato, che avrebbe "perso la testa" per la Isoardi. A sostenerlo, una fonte interna del reality, Miryea Stabile, a sua volta naufraga, che ha confidato il gossip alla diretta interessata, ad Elisa Isoardi. "Potrebbe essere mio figlio", ha tagliato corto lei. Insomma, per Cerioli le possibilità sembrano essere pari a zero.

"Non andremo in onda". Colpo di scena, l'Isola dei Famosi si ferma: cosa c'è dietro l'annuncio di Ilary Blasi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.