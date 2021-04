Uomini e Donne, "un grosso in bocca al lupo": Dayane Mello umiliata a tempo record, chi la massacra

10 aprile 2021 a

Nell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta dopo una partenza in sordina è riuscito ad arrivare alla finalissima, al termine di una edizione lunghissima a cui ha partecipato sin dal principio, dove però è stato battuto da Tommaso Zorzi, vincitore del GfVip. All'interno della casa, Zelletta ha avuto duri scontri con Maria Teresa Ruta e Giulia Salemi. E ora, eccolo che si spende in una clamorosa bordata contro Dayane Mello, la modella brasiliana che potrebbe presto prendere parte a Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5.

Intervistato dal settimanale Mio, che gli ha chiesto un parere sull'ipotesi relativa alla Mello, ecco che Zelletta non ha fatto sconti: "Posso solo dire che, nel caso, farei un grosso in bocca al lupo ai corteggiatori". Insomma, subito una bordata contro la Mello, che dovrebbe fare la tronista: un "in bocca al lupo" non tanto per conquistarla, quanto perché secondo Zelletta non è affatto semplice stare vicino, o peggio assieme, alla brasiliana.

Per inciso, Zelletta deve la sua popolarità proprio a Uomini e Donne, dove ha conosciuto la sua fidanzata, Natalia Paragoni, con cui ci sono recentemente stati dei problemi per le voci di un di lei presunto tradimento. E sul punto, Andrea, si mostra sereno: "Mi fido ciecamente di lei, come lei si fida ciecamente di me. Non ho nessun dubbio. Penso che i rapporti d’amore si basino sulla fiducia", taglia corto. Infine, sulla sua esperienza al GfVip, che ha chiuso al quinto posto, Zelletta ha laconicamente commentato: "Sono felice di come è andata".

