Verissimo, Pio e Amedeo si spingono oltre con Silvia Toffanin: "Quando vai a casa ringrazia il presidente Berlusconi"

Pio e Amedeo hanno portato una ventata di freschezza e di politicamente scorretto nello studio di Verissimo, dove Silvia Toffanin ha scelto di ospitarli per permettere loro di promuovere Felicissima Sera, il programma che andrà in onda venerdì 16 aprile in prima serata su Canale 5. I due comici si sono detti entusiasti di potersi lanciare in questa nuova avventura: “È un grande show che mancava un po’ su Mediaset, cercheremo di farlo in chiave nostra. Noi paghiamo dazio per aver fatto un programma come Emigratis in cui si è visto e si è detto tutto. Ora non possiamo retrocedere, dobbiamo spingerci oltre”.

I due hanno ringraziato Pier Silvio Berlusconi e i vertici dell’azienda: “È stata coraggiosa a fare un programma del genere. Silvia, quando vai a casa ringrazia il presidente. Veramente, presidente grazie mille per il coraggio e la fiducia, speriamo che non te ne pentirai nei prossimi giorni. Immaginiamo che ai piani alti di Mediaset non sia facile leggere le nostre cose, che sono spesso forti. Ci spingiamo oltre perché la gente si aspetta questo da noi. Inoltre il fatto che diversi personaggi di caratura si metteranno in gioco con noi è un bel segnale per lo spettacolo italiano, che sta perdendo un po’ di leggerezza”.

Infine Pio e Amedeo hanno invitato tutti a seguirli il 16 aprile e hanno rivolto un altro appello a Berlusconi: “Presidente, non ci chiudere il programma dopo cinque minuti, facci divertire un po’”.

