Verissimo, Raoul Bova crolla da Silvia Toffanin: "Ti devo ringraziare, fuori di casa solo grazie a te". Tempi cupi, com'è ridotto

Raoul Bova è uno degli ospiti più ricorrenti in questa stagione di Verissimo. Proprio per questo l’attore ha dato vita ad un siparietto con Silvia Toffanin che ha divertito molto i telespettatori di Canale 5. “Ti devo ringraziare - ha dichiarato Bova tra il serio e il faceto - perché io esco solo per venire da te. Ho l’autocertificazione, grazie perché ogni tanto mi fai uscire”. Visibilmente divertita, la padrona di casa ha ammesso di trovare l’attore molto meglio: l’ultima volta che si erano incontrati a Verissimo la situazione non era infatti delle migliori.

Bova, infatti, era ancora molto provato per la morte della madre e per la pandemia, che è tuttora in corso ma almeno si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel grazie alla campagna di vaccinazione che sta gradualmente accelerando. Stavolta l’attore è apparso più felice, sorridente e sereno, anche grazie al suo ultimo lavoro. Si tratta della fiction Buongiorno mamma, in cui Bova interpreta Guido, un papà di quattro figli che si fa carico dell’intera famiglia.

L’attore ha definito il suo personaggio “un papà eccezionale” che è in grado di svolgere bene sia il ruolo di padre che quello di amico. Inoltre il suo personaggio è un preside, dunque per lui le responsabilità sono doppie, dovendosi sdoppiare tra scuola e casa. “È è un papà che ascolta, che riesce ad entrare nella vita dei figli”, ha dichiarato Bova, che andrà in onda su Canale 5 a partire da mercoledì 21 aprile.

