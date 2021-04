Verissimo, Silvia Toffanin senza precedenti: "Potrai farlo con noi", trova lavoro al "trombato" da Amici

10 aprile 2021 a

a

a

Tommaso Stanzani è stato eliminato da Amici nel corso del Serale di sabato 3 aprile. Non senza polemiche, dato che la maggioranza dei telespettatori del talent show di Canale 5 avrebbe voluto vederlo ancora in gara, ma i giudici non sono stati dello stesso avviso. Una settimana dopo l’eliminazione, Tommaso è stato ospite di Silvia Toffanin, che a Verissimo gli ha organizzato una sorpresa a dir poco speciale.

"Ti devo ringraziare, fuori di casa soltanto grazie a te". Raoul Bova crolla dalla Toffanin: tempi cupi, com'è ridotto

C’entra ovviamente Maria De Filippi e anche Alessandra Celentano, che è stata la maestra di Stanzani all’interno di Amici: proprio quest’ultima ha espresso dispiacere per l’uscita del ballerino, nei confronti del quale nutre una stima evidente. Per questo la Celentano e la De Filippi si sono spese in prima persona per lui, che dalla Toffanin ha scoperto di essere un privilegiato. Sì, perché avrà un’opportunità enorme per un ballerino che deve costruirsi una carriera dopo un primo impatto positivo con il talent di Amici.

"Stava malissimo". Alice Campello sconvolgente su Alvaro Morata: a Verissimo il più straziante dei racconti

Ad un certo punto a Verissimo è apparso in collegamento Michele Merola, il coreografo di fama internazionale che ha offerto un anno intero di borsa di studio a Tommaso per un corso di perfezionamento a Reggio Emilia: “Potrai studiare con noi, a settembre inizieranno ad arrivare i direttori e i coreografi internazionali, hai il talento per arrivare a grandi livelli e nei grandi teatri. Ti offriamo questa possibilità di metterti in contatto con persone che potranno darti una grande carriera”.

"Inaspettata anche per i miei genitori". Stanzani e quella rivelazione su Amici

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.