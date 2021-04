Amici, brutale rissa tra Lorella Cuccarini e la Celentano: "Cattivo gusto", "Senti maestrina...", non le fermano più

11 aprile 2021 a

Tutto come previsto ad Amici, il programma di Maria De Filippi nella sua versione serale di sabato 10 aprile: tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano volano ancora gli stracci. Già, le due sin dal principio si beccano, si stuzzicano. E la puntata di poche ore fa, la quarta di Amici Serale, non ha fatto eccezione.

Il tutto è avvenuto dopo il guanto di sfida lanciato dalla maestra di danza classica. La sfida è tra Serena e Martina e, come sempre, Alessandra Celentano ha criticato quest’ultima. A quel punto Lorella Cuccarini si è scatenata, chiedendo alla Celentano di criticare solo dopo la sfida: "Tu fai quello che vuoi che io faccio quello che voglio", ha replicato furibonda la Celentano. E ancora: "Se devi fare la maestrina. Visto che devi dire quando dobbiamo parlare e quando no".

La Cuccarini, sicura delle sue ragioni, non ha fatto passi indietro e ha replicato a brutto muso: "Non trovo di buon gusto parlare durante una sfida". E ancora: "Lo fai per portare acqua al tuo mulino". Ma la Celentano ha continuato a criticare, affermando anche che Martina "scimmiotta" Francesca, la ballerina professionista della scuola di Amici. E lo scontro, inesorabile, continua. "Non mi è piaciuto quello che hai detto", ha rintuzzato la Cuccarini.

