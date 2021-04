Striscia la Notizia ridicolizza Lilli Gruber: "Ma come si è conciata?". In tv si presenta così, roba da non credere

11 aprile 2021 a

Siamo a Striscia la Notizia, la puntata del tg satirico è quella in onda su Canale 5 sabato 10 aprile, dove Gerry Scotti e Michelle Hunziker lanciano Moda Caustica, ossia il meglio del peggio per quel che riguarda i look proposti e sfoggiati dai vip in televisione.

Al terzo posto ecco Federica Panicucci, che in trasmissione si è presentata così: un vestitino rosa a fiori. "A Mattino 5 si discute di cronaca bianca, rosa e nera. In questo caso a farla da padrone è il vestito della Panicucci che per la cronaca è bianco, rosa, fucsia verde e pure giallo", commenta Gerry Scotti.

Seconda piazza per Lilli Gruber che a Otto e Mezzo su La7 si è presentata "con questa sobria giacchetta", commenta tagliente sempre Gerry Scotti. "Questa giacca dalla stampa geometrica non le dona affatto: ma come ti sei vestita, Lilli? La Gruber bada alla forma, ma non alla forma geometrica", conclude la voce fuori campo

Prima piazza, infine, per Mara Venier a Domenica In: "Giacca e pantalone rosso con sotto maglia viola. Mamma mia Mara... che accostamento di colori. Ma questi colori sono in linea col personaggio, la Venier ama i toni accesi", conclude Gerry Scotti.

Striscia, Moda Caustica: ecco il servizio

