Amici, "ho paura". Enula eliminata, crollo psicologico e rivolta: accuse contro il programma di Canale 5

11 aprile 2021 a

a

a

Fine corsa per Enula ad Amici, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5 nella sua versione serale. Eliminato, a sorpresa, nel corso della puntata di sabato 10 aprile. Un'eliminazione che fa esplodere la polemica, proprio come esplose dopo le estromissioni di Leonardo Lamacchia e Tommaso Stanzani.

"Stava malissimo". Alice Campello sconvolgente su Alvaro Morata: a Verissimo il più straziante dei racconti

Al ballottaggio della puntata c’erano Aka7even, Tancredi ed Enula. I giudici hanno subito salvato Aka7even, poi c’è stato l’ultimo duello tra Enula e Tancredi. E prima che la De Filippi leggesse il verdetto, Enula non nascondeva il timore di essere eliminato: "Mi viene da piangere. Mi fa un po’ paura quello che c’è fuori. Tante persone non ce la fanno. Se non mi capiscono...", aveva affermato.

"Urla e pugni contro il muro mentre piangeva". Il dramma di Sangiovanni, la rivelazione-choc sulla star di Amici

E ancora, Enula aveva aggiunto: "Questo posto sai dopo un po’ ti abitui. Quando sto male qui so da chi farmi consolare. Se tornassi a casa vorrei farmi consolare da voi. E poi non ci vedremo più". Poi l'eliminazione, che ben pochi si aspettavano. Enula è scoppiata in lacrime e poi ha salutato i suoi amici. E sul web, in particolare su Twitter, è letteralmente esplosa la rivolta dei fan: nessuno si spiegava perché Enula fosse stata eliminata. Ma ad Amici di Maria De Filippi, come in ogni gara, può accadere di tutto.

"Faccio quello che voglio", "Cattivo gusto", "Senti maestrina...". Celentano-Cuccarini, brutale rissa tv: non le fermano più

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.