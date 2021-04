Domenica In, Pupo inchioda Mara Venier: "Ma parli? Tu con Gianni Morandi...". Gossip terremoto, roba molto spinta

11 aprile 2021 a

Domenica In, oggi 11 aprile, condotta come sempre da Mara Venier ha avuto come ospite Enzo Ghinazzi, conosciuto da tutti come Pupo. Il cantante ha stuzzicato Mara Venier sui suoi fidanzati, quando si è sentito dire “Non è che possiamo fare il conto di tutte le tue fidanzate”: “Senti chi parla! Ma non hai mai avuto una storia con Gianni Morandi?”. Mara Venier ha negato, aggiungendo che è lui che non ha voluto. Pupo poi dopo aver citato Barbara d’Urso ha detto: “E’ una nostra comune amica. Se vuoi la salutiamo”. La replica di Mara Venier: “Salutiamo Barbara d’Urso. Tu la vuoi salutare?”.

Nell'intervista poi con la Venieri, Pupo ha rivelato: “Ho fatto tanti errori nella mia vita, ma sono una persona onesta e leale. E gli errori li ho pagati”. Ha ricordato quando Gianni Morandi mise una firma in banca per un suo debito e ora è felice di dire che è tornato a essere una persona agiata, con grande prospettive professionali e che è sereno, nonostante il dolore per sua madre, purtroppo colpita da una forma di demenza senile.

Recentemente, negli studi di Verissimo, Pupo aveva confessato una sua grave dipendenza: "Una dipendenza ereditata dal papà. A un certo punto della vita mi sono accorto di essere ammalato da una terribile dipendenza, il gioco d'azzardo, come mio padre. Ho iniziato a tredici anni in quei bar che erano bische clandestine. Era talmente preso anche lui da quel vizio, o passione, che non era in grado di aiutarmi", ha detto Pupo riferendosi al papà.

