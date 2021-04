Tagadà, Tiziana Panella non va in onda. "Tutto saltato, all'ultimo momento". L'indiscrezione-terremoto su La7

12 aprile 2021 a

Lunedì pomeriggio, 12 aprile, Tagadà non andrà in onda. Il talk del pomeriggio di La7 condotto da Tiziana Panella ripiomba nell'incubo del coronavirus: secondo indiscrezioni infatti il programma di approfondimento e interviste è stato bloccato precauzionalmente a causa di un caso sospetto di Covid di una delle persone dello staff e in via precauzionale la rete di Urbano Cairo ha deciso di non organizzare la sua programmazione. Chi si è sintonizzato alle 14.15 sul canale numero 7, dunque, sar rimasto sorpreso nel trovare al posto della bruna Panella la biondissima Licia Colò, con il programma Eden - Missione Pianeta. Non è ancora dato sapere se martedì Tagadà tornerà con la consueta formula "in presenza" o se la conduttrice dovrà collegarsi da casa.

Per la Panella non è la prima volta, tutt'altro. Già lo scorso febbraio la giornalista campana aveva condotto il programma da casa, in quarantena fiduciaria: "Sto bene, è solo una misura precauzionale", aveva spiegato ai telespettatori interdetti, lasciando la conduzione in studio al suo collaboratore Alessio Orsingher, ormai fidatissima spalla, affiancato a Luca Sappino. "È successo anche a noi - era stato il collegamento della Panella -, improvvisamente sono dall'altra parte della telecamera perché così è richiesto dalle normative e a noi piace rispettare le regole altrimenti non si poteva fare".

La prudenza, come ribadito dalla conduttrice, in questi casi e di questi tempi non è mai troppa. E anche i palinsesti delle televisioni italiane si sono dovuti adattare a quello che, nonostante mascherine, distanziamento sociale, tamponi e, da qualche settimana, vaccini per chi lavora nel piccolo schermo sembra sempre più il "terno al lotto" Covid.

