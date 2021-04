Isola dei Famosi, cannonata di Vera Gemma a Francesca Lodo: "Lo avete notato?", roba spinta

Francesco Fredella 12 aprile 2021 a

Vera Gemma, adesso, sbotta. E succede di tutto all'Isola dei Famosi, il reality di Ilary Blasi in onda su Canale 5. Perché la Gemma attacca Francesca Lodo: “E’ sempre appiccicata a Gilles Rocca”. Una vera cannonata che lascia senza fiato gli amanti dell’Isola. Vera Gemma è davvero scatenata contro alcuni naufraghi. E parlando con Elisa Isoardi e Miryea Stabile, svela di non sopportare gli atteggiamenti di Francesca Lodo.

Ma, come mai, la Gemma prende di mira la Lodo? Forse prova qualcosa nei confronti di Gilles Rocca (bello come il sole)? Mistero. La Gemma, lo ricordiamo, è fidanzata con Jeda (più giovane di lei). C’è un bel rapporto di grande feeling. Non c’è alcun tipo di gelosia. E per questo motivo che Vera ha sparato quella cannonata contro la Lodo? Forse punta a Gilles? Il bel calciatore, ex concorrente di Ballando con le Stelle, sta facendo strage di cuori.

Ma Vera Gemma è un fiume in piena e prende di mira da Ubaldo Lanzo. “E’ un personaggio fuori dalle righe”, dice. Sembra l’Isola degli attriti. L’isola degli scontri. Jeda, fidanzato di Vera Gemma, potrebbe sbarcare presto in Honduras a consolare la sua donna. E solo pochi giorni fa all’Isola dei Famosi Miryea Stabile era stata rassicurata da Vera Gemma e da Elisa Isoardi: “Il mare è pieno di pesci, quando devo pescare non ci sono”, aveva detto l’ex volto de La pupa e il secchione e dopo si è lasciata andare a uno sfogo. Durissimo. Ma la Gemma è intervenuta a consolarla: “Sei la prova del fatto che nessuno deve permettersi di giudicare una persona se non la conosce a fondo”.

