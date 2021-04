Vaccino, Ignazio La Russa a L'aria che tira: "La Germania già li compra, noi no. Sudditanza?"

12 aprile 2021 a

"Forse non compriamo i vaccini nel mercato extraeuropeo per una sudditanza nei confronti dell'Europa, noi no ma la Germania li ha già comprati". Così Ignazio La Russa, ospite a L'Aria Che Tira condotto da Myrta Merlino su La7. "Non vorrei che fosse una sudditanza nei confronti dei paesi extraeuropei, perché la Germania a differenza di noi lo fa già", spiega La Russa. "Se è così cerate di essere prima di tutto difensori dei cittadini italiani, ma il primo dovere di un governante italiani e di voler a cuore i cittadini". spiega l'esponente di Fdi.

Poi si rivolge al professore Matteo Bassetti, se gli italiani possono fidarsi dopo le tante informazioni non nomdate. E chiede che sia detta la verità sui tempi e sui modi. La polemica è antica. Fratelli d'Italia è all'opposizione anche per questo motivo, ricorda La Russa. che però tiene a dire che in questo momento è importante la salute degli italiani e non si devono fare calcoli politici.

Sono tante le pecche che il governo Draghi, ricorda La Russa, ha compiuto. Come il ritardo nel comunicare i tempi di attesa tra la prima e la seconda dose di vaccino. I dubbi su AstraZeneca e una certa deferenza verso l'Europa che altri paesei, come la Germania, non hanno. Adesso si torna a pensare di mettre un limire tra la prima e la seconda dose come hanno fatto in Gran Bretagna, che invece era stata pesantemente criticata.

