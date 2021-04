L'Aria che tira, Myrta Merlino sfora con Enrico Mentana? Battutaccia di Matteo Renzi, cala il gelo col direttore del TgLa7

06 aprile 2021 a

a

a

Grande gioia per Myrta Merlino, tornata alla conduzione de L'Aria che tira su La7, dopo diverse settimane di stop a causa di un problema di salute. Tra gli ospiti della puntata di questa mattina anche il leader di Italia Viva Matteo Renzi. L'intervista all'ex premier, che è stato l'ultimo a entrare nello studio della Merlino, è durata più del previsto. Ecco perché poi la conduttrice, prima di dare la linea al Tg di La7, ha detto: "Non possiamo sforare. Non posso litigare con Enrico Mentana, mi scuso con tutti voi del telegiornale, ma avere Renzi oggi era troppo importante".

"Dopo il vaccino AstraZeneca". Covid, l'inquietante rivelazione di Matteo Renzi sulla moglie Agnese

A quel punto il senatore di Rignano è intervenuto dicendo: "A Mentana non possiamo neanche dire 'Enrico stai sereno'". Una battuta, cui la Merlino ha prontamente risposto: "Nono Enrico sereno mai, per carità". Il leader di Iv ha fatto ovviamente riferimento alla frase che proprio lui disse a Letta sette anni fa prima di scalzarlo dal posto di premier. Una frase ormai entrata nella storia.

"Una bruttissima storia". Denise Pipitone, le drammatiche parole di Myrta Merlino: in Russia...

Nel corso della sua intervista, Renzi ha parlato anche della moglie Agnese, che ha contratto il coronavirus nonostante il vaccino di Astrazeneca. Positivo anche uno dei figli della coppia. "Come molte famiglia italiane abbiamo un problema di quarantena, ha preso il Covid Emanuele, mio figlio di 18 anni, poi Agnese, che si era vaccinata con AstraZeneca. Ma si può prendere il Covid anche dopo il vaccino", ha spiegato il leader di Iv.

"Guardi quella gente negli occhi": Myrta Merlino, un pesantissimo consiglio a Mario Draghi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.