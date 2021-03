L'Aria che Tira, Andrea Delmastro contro Ursula von der Leyen: "Contratto folle, si scusi". Le ragioni della strage

25 marzo 2021 a

"Mario Draghi ha fatto bene a bloccare delle dosi di vaccino che stavano uscendo dall'Italia e dall'Europa. Quest'Europa ha fatto dei contratti capestro, opachi, oscuri, non ancora integralmente pubblicati. Dove non vi sono precise scadenze contrattuali l'Europa non è riuscita a bloccare decine di milioni di vaccini già uscite. Ad Anagni scopriamo un fatto allucinante, AstraZeneca avrebbe dovuto consegnare nel primo trimestre 2021 120 milioni di dosi, ne ha consegnate solo 16 milioni e 29 milioni le tiene lì". Questo il pensiero di Andrea Delmastro, deputato di Fratelli D'Italia, ospite de L'Aria che Tira il talk in onda su La7.

"Tutto questo caos nasce da questi contratti capestro allucinanti. Ci voleva un obbligo contrattuale, altrimenti si scoprono certi fatti come quelli di Anagni. Non riusciamo neanche a bloccargliele perché tutto nasce da dei contratti folli. Ecco perché l'Europa e la von der Leyen dovrebbero chiedere scusa per non essere riusciti a fare dei contratti che tutti noi saremmo riusciti a fare per l'acquisto di una macchina", spiega Delmastro.

"Sono contratti capestro, opachi, oscuri, non ancora pubblicati, dove non ci sono precise scadenze contrattuali, o meglio ci sono, ma in base al fatto che le aziende si impegnano secondo il loro miglior sforzo, l’Ue. non è riuscita a bloccare decine di milioni di dosi che sono uscite dall’Europa da parte di case farmaceutiche la cui ricerca è stata finanziata dall’Europa stessa", conclude Delmastro

