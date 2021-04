Oggi è un altro giorno, "lo mostreremo in diretta tv". AstraZeneca, la lezione di Gigliola Cinquetti: i politici che dovrebbero inchinarsi

12 aprile 2021 a

La battaglia contro il coronavirus continua, tra dolori e frenate, in particolare sul vaccino, il siero salvifico al centro, però, di mille problemi, sospetti, accuse e soprattutto ritardi. Il piano vaccinale è al centro di ogni possibilità di ogni singolo paese di uscire al più presto dall'incubo della pandemia. Un piano, in queste settimane, messo a repentaglio dal deficit di sfiducia che sta scontando il vaccino AstraZeneca, che è anche quello che avrebbe dovuto garantire all'Italia le maggiori forniture.

E di vaccino se ne è parlato anche a Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone in onda su Rai 1. E la padrona di casa, all'inizio della puntata, ha fatto un annuncio sorprendente e che riguardava quello che ha definito "uno dei miei affetti stabili", ovvero Gigliola Cinquetti. "Una cosa bella - ha premesso la Bortone -: domani, ricordiamo, la nostra Gigliola si vaccina e si vaccinerà in diretta perché giustamente abbiamo deciso di dare il buon esempio con AstraZeneca", ha rivelato la conduttrice.

Insomma, un gesto dall'alto valore simbolico, quello della Cinquetti, che per infondere fiducia nel siero ha deciso di mostrare in diretta tv l'inoculazione. Un gesto che molti altri politici dovrebbero o avrebbero dovuto seguire. Insomma, anche Serena Bortone con Oggi è un altro giorno cerca, per quel che può, di dare una spinta al piano vaccinale. La Cinquetti ha poi aggiunto: "Da quando c'è l'epidemia studio molto, ho approfondito Nietzsche. Li ho letti tutti i suoi libri, è il filosofo più divertente che ci sia", ha concluso la Cinquetti.

