Striscia la notizia, Michelle Hunziker e il servizio kamikaze di Moreno Morello: "A legnate", finisce male

13 aprile 2021 a

a

a

Fare l'inviato di Striscia la notizia è lavoro duro, a volte pericoloso. E Michelle Hunziker l'ha ricordato ai telespettatori del tg satirico di Canale 5, fondato e diretto da Antonio Ricci. La conduttrice svizzera, affiancata dall'ormai partner storico Gerry Scotti con cui da anni e centinaia di puntate forma una coppia iconica dietro il bancone, l'ha ricordato con ironia commentando il servizio di Moreno Morello, a sua volta volto ormai di casa per gli aficionados di Striscia.

"Ci vediamo dopo". Striscia, la foto "illegale" delle veline: così prima della diretta, roba da impazzirci | Guarda

"In questo caso Moreno ha rischiato di prendere un po’ di legnate", sono state le parole della Hunziker. Mai così evocative, visto che Morello, da Padova, è tornato a occuparsi della cosiddetta "Truffa della legna", un caso già noto ma con sviluppi inediti: i furbetti del peso sono tornati a colpire e hanno escogitato nuove forme di pubblicità e strategie di vendita, ovviamente per gabbare gli incauti acquirenti. Certo, il rischio di Morello è stato minore di quello che corre ogni volta Valerio Brumotti, il ciclo-inviato ormai specializzato nella denuncia di spaccio e degrado a cielo aperto nelle città italiane, quasi sempre preso di mira da spacciatori e immigrati clandestini a suon di sprangate e bottigliate e protagonista di vere e proprie colluttazioni e viaggi in ospedale.





Morello e i furbetti della legna: guarda il video integrale di Striscia



Al centro dell'ultima puntata anche la consegna da parte di Valerio Staffelli del Tapiro d'oro nientemeno che a Francesco Totti: "Chissè se è attapirato", si è domandata la Hunziker. Fortunatamente, se arrabbiato, l'ex Pupone della Roma l'ha camuffato bene e anzi ha affrontato il "premio" con grande simpatia. Buon per Staffelli, un altro che per tenere alto l'onore di Striscia ci ha spesso messo (e a volte rimesso) la faccia.

"Ma come si è conciata?". Lilli Gruber ridicolizzata da "Striscia", in tv si presenta così: roba da non credere | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.