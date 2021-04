L'aria che tira, Peter Gomez: "Salvini ha ragione sulle riaperture. L'errore di Draghi? Lo stesso di Conte sui soldi"

13 aprile 2021 a

“Matteo Salvini ha ragione sulle riaperture ma una cosa che non ha fatto né il governo Conte né quello Draghi è dare sufficienti soldi”. Così Peter Gomez si è espresso in diretta a L’aria che tira, la trasmissione condotta da Myrta Merlino su La7. “L’incertezza è totale - ha sottolineato il direttore de ilfattoquotidiano.it - perché noi tutti abbiamo visto la Sardegna diventare zona bianca con pochissimi casi e poi passare in zona rossa dopo tre settimane, con gli ospedali che si sono riempiti”.

Quello che è certo è che i ristori non hanno funzionato e stanno continuando a non farlo: “Né il governo Conte né quello Draghi hanno dato sufficienti soldi. Era stato detto che sarebbero stati rimborsati i costi fissi, quindi affitto, bollette, ecc. Il precedente esecutivo aveva cominciato a lavorarci, poi l’ex ministro il 26 ògebbaio dice che ha pronto il decreto, ma il 13 febbraio arriva un nuovo governo e si ferma un po’ tutto, per colpa di nessuno. Poi esce una prima bozza che dice che verranno rimborsati i costi fissi, però prima bisogna produrre una documentazione nuova e quindi i soldi arriverebbero non prima di maggio o giugno”.

Infine Gomez ha ribadito che “bisogna rimborsare i costi fissi. In queste settimane si è lavorato per dire alle persone di stare tranquille? Se no è una battaglia surreale, parliamo di cose che non sappiamo”.

