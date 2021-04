Giulia Salemi, "ecco perché mi censuravano": spunta un video da bollino rosso. Mediaset, ora si capisce tutto

13 aprile 2021 a

In occasione della giornata mondiale del bacio Giulia Salemi ha intrattenuto i suoi fan condividendo alcune storie su Instagram in cui mostra una serie di baci con Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip. “Ora capisco perché venivamo censurati. E i cammelli muti”, ha ironizzato l’influencer italo-persiana su un video che ritrae il primo bacio tra le e l’ex velino di Striscia la Notizia avvenuto tra le mura della casa più spiata d’Italia.

A detta della Salemi, quindi, la regia del GF Vip spesso cambiava inquadratura perché i baci tra lei e Pretelli erano troppo passionali. La loro storia d’amore sta procedendo a gonfie vele, a dispetto di chi credeva che i due non sarebbero durati molto una volta terminato il reality di Canale 5. “Oggi è la giornata internazionale del bacio - ha scritto la Salemi sui social - parla una che per tanto tempo non si è baciata e adesso ha recuperato. Ho scelto i tre best baci uno diverso dall’altro. Voglio capire anche voi che bacio siete”.

Ovviamente tra i migliori baci non poteva mancare il primo, avvenuto durante il gioco sotto al vischio e tra gli applausi degli altri concorrenti, che ormai avevano notato una certa intesa tra i due. Dopo aver sottolineato che lei sembrava la finta timida alla festa del liceo, la Salemi ha aggiunto: “La voce fuori campo di Dayane Mello che non mancava mai, ‘che bacino noioso’”.

