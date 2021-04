Isola dei Famosi, gira una voce su Valeria Marini: "Presto eliminata, se la prende Ilary Blasi"

14 aprile 2021 a

“Il mio cocco di cristallo prevede che Valeria Marini, presto eliminata da Supervivientes, non se ne torni in Italia ma entri all’Isola italiana”. Così Luca Vismara ha offerto sui social un suo presentimento sulla showgirl 53enne, che sta dando spettacolo alla versione spagnola del reality dei naufraghi, che si svolge sulle stesse spiagge dell’Honduras. Da ex concorrente dell’Isola dei Famosi 2019, Vismara conosce ormai bene certe dinamiche: di conseguenza non è così campato per aria pensare che la produzione italiana possa far cambiare sponda alla Marini, nel caso in cui dovesse essere eliminata presto dalla versione spagnola.

Anche perché l’Isola condotta da Ilary Blasi avrebbe proprio bisogno di un catalizzatore dell’attenzione così forte: d’altronde la Marini ha subito fatto parlare di sé, dato che ha avuto un malore nelle scorse ore. Valeria ha infatti convinto alcune naufraghe a mangiare delle uova crude insieme a lei: dopo qualche ora si sono sentite male, tutte hanno accusato problemi intestinali. Evidentemente quelle uova erano andate a male, tanto che il resto del gruppo ha deciso di buttarle immediatamente e di non consumarle.

Dopo essersi ripresa, la Marini si è cimentata con la pesca nella speranza di trovare cibo da offrire ai suoi compagni: ma in tale occasione ha avuto un altro incidente, dato che è stata punta da una medusa. Per fortuna niente di serio, a parte un leggero pizzico non ha manifestato particolari problemi. Insieme a lei al Supervivientes c’è anche Gianmarco Onestini.

