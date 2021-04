Isola dei Famosi, Brando Giorgi abbandona: "Malore improvviso", cala il silenzio in Mediaset

15 aprile 2021 a

Scoppia un caso Brando Giorgi all’Isola dei Famosi. L’attore è sicuramente uno dei principali protagonisti di questa edizione condotta da Ilary Blasi, anche e soprattutto per la scelta anomala di isolarsi dal resto del gruppo e vivere questa avventura in Honduras facendo affidamento solo sulle proprie forze. Nelle ultime ore, però, è emersa una notizia preoccupante: Giorgi ha accusato un malore e ha abbandonato l’Isola dei Famosi, probabilmente per sottoporsi a degli accertamenti medici.

L’attore dovrebbe quindi rientrare in gioco, ma non vi è certezza di ciò né di che cosa è successo: nell’ultimo daytime andato in onda su Mediaset Extra i telespettatori hanno visto soltanto Giorgi che abbandona l’Isola. L’attore ha infatti salutato tutti i compagni d’avventura, dopodiché si è allontanato con la barchetta. L’abbandono dovrebbe però essere momentaneo, ma è impossibile sbilanciarsi senza informazioni certe da parte della produzione.

La quale forse ha voluto approfittare dell’occasione per creare un po’ di attesa per la puntata di stasera, giovedì 15 aprile: sicuramente Ilary Blasi approfondirà il caso e svelerà ai telespettatori che tipo di malore è stato accusato da Giorgi. Tra l’altro va ricordato che la puntata di stasera andrà in onda in differita, in modo tale da dare spazio alla versione spagnola dell’Isola che invece sarà in diretta. La speranza dei telespettatori è che Giorgi non sia costretto a lasciare il reality a causa del malore che lo ha colpito.

