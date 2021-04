Gianmarco Onestini, scandalo all'Isola spagnola: il gesto sbagliato, le sue parti intime su tutte le tv. Roba da bollino rosso | Guarda

16 aprile 2021 a

Gianmarco Onestini si è reso protagonista a sua insaputa di un piccolo incidente erotico a Supervivientes, la versione spagnola dell’Isola dei Famosi. Il naufrago italiano stava provando ad accendere il fuoco, quando ad un certo punto si è seduto sulla spiaggia in costume a gambe aperte: ciò ha provocato una “fuoriuscita” importante di alcune parti privatissime dell’ex concorrente del Grande Fratello.

Al di là di questo “incidente” che avrà certamente fatto piacere alle sue fan, Onestini finora è stato uno dei protagonisti di questa prima settimana di Supervivientes, che ha preso il via dall’Honduras giovedì 8 aprile su Tele Cinco. In realtà prima ancora che sbarcasse sull’Isola, Onestini è finito al centro del gossip per un presunto due di picche che avrebbe rifilato a Valeria Marini. In occasione della prima puntata, il conduttore Jorge Javier aveva chiesto alla showgirl se ci avesse provato con Onestini: lo scoop era nato dopo che alcuni naufraghi l’avevano vista entrare nella stanza del modello, prima dell’inizio del reality show.

La Marini ha ammesso di aver dormito nella stanza di Onestini, precisando però che “non c’è niente di male. Sono sonnambula, la notte vado in giro”. Gianmarco ha preferito non commentare, ma sono bastati pochi giorni per finire di nuovo al centro del gossip: secondo i rumors, il naufrago avrebbe un flirt con Melyssa Pinto, ragazza di 28 anni che in passato ha partecipato all’edizione spagnola di Temptation Island, venendo lasciata dal suo (ormai ex) fidanzato che pure è sbarcato in Honduras per partecipare a Supervivientes.

