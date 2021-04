L'Eredità, Flavio Insinna e il gelo in studio: "Ma ha detto cog***e?"

16 aprile 2021 a

Gelo in studio a L'Eredità, ma soprattutto a casa e sui social. Flavio Insinna, oltre a salutare l'ex campione Francesco e vedere Monica arrivare alla Ghigliottina, è stato protagonista (involontario) del duello tra Domenico e Ruggero che ha fatto parlare molto su Twitter, come da tradizione i telespettatori del quiz preserale di Rai1 sono soliti "riunirsi" virtualmente per commentare, criticare o esaltare i concorrenti in studio.

Quando Insinna pone a Ruggero la fatidica domanda, "Lo sono Carlo Verdone e Christian De Sica, con la C", scatta il delirio. La lettera iniziale è un po' maliziosa, ma chiunque mastichi qualcosa di cinema o di gossip sa che la risposta corretta è "cognati", avendo il figlio del mitico Vittorio secondo sposato Silvia Verdone, sorella del grande attore e regista romano. Mentre i decimi di secondo scorrono inesorabili, e così anche le prime lettere, Ruggero balbetta sotto voce qualche risposta plausibile ed ecco uscirgli (inavvertitamente?) dalle labra la parolaccia più famosa d'Italia. "Ha detto cogl***e?", chiede più di un ereditiers (la comunità dei telespettatori de L'Eredità) su Twitter. La slavina è pronta a rotolare a valle, ma qualcuno prova a porre rimedio: "Ha detto cognomi". Risposta un po' naif e ingenua, certo, ma perlomeno non volgare. Per la cronaca, comunque, Ruggero ha poi indovinato "cognati", sorridendo malizioso consapevole, forse, di aver detto qualcosa di facilmente equivocabile.

Alla Ghigliottina, invece, nessuna emozione forte: Monica, neo-campionessa, ci arriva con 230mila euro di montepremi, dimezzati poi a 115mila euro: con gli indizi "famiglia, notte, chiedere, nonna, buon", la risposta corretta era "consiglio" ma la campionessa si arena su "effetto".

