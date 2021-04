Domenica In, Mara Venier beccata così dietro le quinte: altro che scatenata

18 aprile 2021 a

Mara Venier immortala cosa accade dietro le quinte di Domenica In. Alla vigilia della puntata del 18 aprile, la conduttrice di Rai 1 pubblica un video in cui i Ricchi e poveri provano la loro esibizione. Lo storico gruppo musicale italiano sarà fra gli ospiti della puntata. Mara riprende i Ricchi e poveri mentre cantano in studio e lei canta con loro mostrando una panoramica sulle stories di Instagram. Tra i presenti nello studio l'attrice Sabrina Ferilli, Donatella Rettore e Letizia Moratti. Appuntamento poi con l'attualità. La Venier parlerà anche di campagna vaccinale e approfondirà il tema della pandemia di Covid-19 insieme al professor Francesco Vaia e al professor Matteo Bassetti.

Nei giorni scorsi la Ferilli è stata al centro della cronaca, tutto merito di una proposta fatta a un operaio dell’Ilva di Taranto. L'uomo è stato infatti licenziato solo per aver rilanciato la fiction della Ferilli su Facebook. L'attice ha così proposto a Riccardo Cristello, questo il suo nome, di sostenere la causa in tribunale contro il licenziamento e anche uno stipendio. Ma Cristello ha ringraziato e rifiutato l’offerta della Ferilli, che lo ha però chiamato: "Ho una grande famiglia che mi sostiene e anche il sindacato mi sta seguendo. Ma sono stato molto lusingato dalle sue parole e mi ha dato forza e coraggio".

Insomma, anche di questo si parlerà in studio dove la Venier non delude senz'altro. Per lo spazio dedicato alla musica ci saranno anche i Coma Cose, che hanno preso parte dall’ultimo Festival di Sanremo e presentano a zia Mara il loro nuovo album contenente il singolo ‘Fiamme negli occhi’ che si è aggiudicato il disco d’oro.

