Striscia la Notizia, Hunziker razzista? "Ma nessun attacco alla Rai". Un pesantissimo sospetto e le prove: cosa c'è dietro l'accusa

Accusata di razzismo, arriva la replica di Striscia la Notizia. Qualche giorno fa la gag di Gerry Scotti e Michelle Hunziker aveva fatto il giro del mondo arrivando anche negli Stati Uniti. Qui un profilo social ha accusato la coppia del tg satirico di Canale 5, rea di aver imitato i tratti e la lingua cinese. "Gerry Scotti, ex membro del Parlamento italiano, e Michelle Hunziker, attrice e modella italo-svizzera, hanno iniziato deridendo la pronuncia cinese della lettera R, chiamando la rete “LAI” invece di “RAI”. I conduttori hanno poi proseguito alzando gli angoli degli occhi alla maniera dei comuni gesti razzisti intesi a caricaturizzare i lineamenti asiatici", si legge nel lungo post al quale risponde lo stesso programma.

"Dov’era Diet Prada la sera di mercoledì 7 aprile? - si chiede la trasmissione di Antonio Ricci che, a poche ore dalla messa in onda, si sfoga sul sito -. Di sicuro non davanti a Raiuno, dove in prima serata andava in onda 'Modalità aereo', film di Fausto Brizzi con il comico Lillo del 2019 infarcito di stereotipi sui cinesi". In tv, per di più sulla televisione di Stato, "Si va dall’imitazione degli occhi a mandorla fino ai luoghi comuni sulle presunte 'dimensioni' degli asiatici, passando per domande come 'cosa ci si può aspettare da un popolo che mangia gli spaghetti con le bacchette, perché non hanno neanche inventato la forchetta?'". E invece nulla. Diet Prada non si è fatto vivo.

Il profilo che conta una lunghissima lista di seguaci ha dato "il via a una pesante gogna social" solo contro Striscia però. "Perché - si chiede a questo punto Ricci - i paladini del politicamente corretto non sono intervenuti con la stessa veemenza contro la tivù di Stato? Non saranno attacchi strumentali di un profilo social che si occupa di moda per colpire, attraverso la conduttrice, suo marito e così un famoso brand del made in Italy?". Il riferimento è esplicito: si tratta di Tomaso Trussardi, marito della Hunziker nonché capo della casa di moda "Trussardi".

