Uomini e Donne, l'anno maledetto di Gemma Galgani: "Sempre peggio", altro colpo per la dama

Francesco Fredella 20 aprile 2021

Dopo il confronto tra il tronista Giacomo e le sue due corteggiatrici, Martina e Carolina, oggi - martedì 20 aprile -potrebbe accadere un altro colpo di scena. Sicuramente molto atteso. Siamo ovviamente a Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5, dove i protagonisti del trono classico e il trono over sono al centro dello studio. Ci sarebbe stato un bacio tra Alessio e una tronista. Ma è tutto vero? Cosa accadrà nella puntata in onda nelle prossime ore? Un mistero.

Potrebbero essere svelati altri retroscena legati a questo bacio. Intanto, nella puntata di oggi 20 aprile, secondo indiscrezioni, potrebbe ritornare Ida Platano. Tutto questo fa discutere, ma i fan di Ida, però, sono felicissimi del di questa notizia. Occhi puntati anche su Gemma Galgani, che non trova l’amore. Ormai da troppo tempo. Non è andata bene con Sirius, alias Nicola Viavarelli e poi con Maurizio. La dama torinese, presa di mira da anni da Tina Cipollari, non molla. Vuole tornare a sorridere all’amore, ma sembra che le cose per lei vadano male. Sempre.

Lo aveva detto anche Giorgio Manetti, suo storico ex fidanzato. “Recita una parte”, aveva raccontato il “gabbiano” (come i fan lo avevano ribattezzato ai tempi di Uomini e donne). Ed accade che la sua profezia si è rivelata. Tutto vero. Anche oggi un nuovo scontro con Gemma e Tina, che dovrebbe essere presente alla puntata. In collegamento o forse in studio. Solo poche settimane fa in Rete ci chiedeva come mai fosse stata assente. Mistero risolto: Tina Cipollari rivela di essersi messa in moto per un trasferimento a Torino.

