Oggi è un altro giorno, straziante Red Canzian: "Stavamo per farlo". Poi la morte di D'Orazio, "finiti per sempre"

Red Canzian è stato ospite di Serena Bortone nel salotto di Oggi è un altro giorno. E su Rai1 ha fatto quello che Amadeus e Fiorello non sono riusciti a fare in occasione del Festival di Sanremo 2021: ricordare e omaggiare Stefano D’Orazio, venuto a mancare lo scorso autunno a causa del Covid che lo ha stroncato quando già si trovava in ospedale. Canzian alla Bortone ha raccontato le tante fasi della sua vita e soprattutto della sua carriera con i Pooh, che a questo punto senza D’Orazio sembrano destinati a rimanere per sempre nel passato.

A distanza di mesi la ferita per la morte del collega e soprattutto dell’amico Stefano è ancora aperta: “La sua scomparsa è un dolore troppo grande - ha dichiarato Canzian - mi ha fatto capire che anche noi non siamo immortali. Avevamo in mente di tornare tutti insieme noi dei Pooh, ma aveva un senso con Stefano. Ora non c’è più e dobbiamo ammetterlo”. E quindi non ci sarà spazio per un’altra Reunion dei Pooh, almeno non nel futuro prossimo: chissà se più avanti i membri originari avranno la forza e la voglia di ritrovarsi almeno un’ultima volta per omaggiare D’Orazio.

Poi Red Canzian ha parlato con Serena Bortone di un altro argomento delicato, quello della storia che ha avuto con Mia Martini: “È stata una cosa grande e piccola allo stesso tempo. Lei aveva paura della felicità. Veniva considerata da tutti come una che portava sfortuna. È stata una delle violenze più oscene che si possano fare”.

