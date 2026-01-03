Libero logo
sabato 3 gennaio 2026
Bar centrale, scintille tra Bortone e Lambertucci: "Cresci", "Ma cosa dici?"

Scontro nello studio di Bar Centrale su Rai 1 tra Rosanna Lambertucci Serena Bertone. Al centro del dibattito il tema del lavoro femminile. "I lavori di basso profilo sono svolti al 70% dalle donne in Italia. Avranno pure lo stesso tipo di retribuzione degli uomini, ma purtroppo le donne fanno lavori di livello inferiore rispetto agli uomini", ha cominciato la Bortone. Immediata la replica della collega: "La donna oggi ha più numeri degli uomini, li stiamo superando. Come mai non abbiamo lo stesso tipo di retribuzione? Arriverà perché siamo avanti, le capacità che abbiamo noi donne di riuscire a coprire una serie di ruoli, un uomo non ce l'ha".

La Bortone, poi, ha aggiunto un altro dato: "2,8% è la percentuale miserrima degli uomini che condividono il lavoro di cura in famiglia. La donna oltre a lavorare deve tornare a casa e fare pure la serva?". "Ma perché la serva? - ha controbattuto la Lambertucci -. La donna è più pratica!". "Un uomo che cucina non è uomo?", ha chiesto la Bortone. "No, gli chef sono uomini. Questi discorsi nel 2026 non voglio sentirli più", la risposta. 

"Cresci Rosanna, non saresti qui se non avessi avuto la tua voglia di affermarti, tu contraddici la tua storia, abbi pazienza", ha proseguito la Bortone. "Cominciamo l'anno in pace", ha provato ad abbassare i toni la Lambertucci. "Io non sopporto le menzogne - ha insistito Serena -. Rosanna non è vera una femminista". "Ma cosa dici Serena?". Ti definisci femminista? Mi fa piacere". Alla fine una stretta di mano che però sembra comunque non aver cancellato il clima teso. La Lambertucci ha chiosato: "Se c'è una che ha amato le donne tutta la vita sono io! Non a chiacchiere, ma a fatti". 

