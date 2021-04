Avanti un altro, Paolo Bonolis scatenato: "Una vera prima serata". Bordata ai vertici Mediaset, lo sfogo dopo il trionfo

21 aprile 2021 a

a

a

Un ritorno coi fiocchi per Paolo Bonolis con il suo Avanti un altro, per l'occasione ribattezzato Avanti un altro - Pure di sera. Ritorno in prima serata su Canale 5. Il risultato? Il consueto successo: il programma infatti è riuscito a pareggiare i conti in termini di share con la fiction di Rai 1, La compagnia del cigno, risultato tutt'altro che scontato. Anzi: la fiction di Viale Mazzini sembrava invincibile. Insomma, esperimento clamorosamente riuscito, quello di Mediaset, che ha scelto di rilanciare Avanti un altro in prima serata.

"Tu fai questa roba a casa?". Gregoraci, la più maliziosa delle domande ad Avanti un altro: viene giù lo studio

Eppure, Paolo Bonolis dopo la vittoria vuole togliersi qualche sassolino dalle scarpe. E parla in modo chiaro, come sempre, senza infingimenti né giri di parole: "Abbiamo vinto la scommessa, è successo - ha premesso con fierezza -. Ora ci saranno nove puntate e probabilmente ce ne saranno altre cinque o sei dopo l'estate. Però poi mi auguro che se debba esserci una prima serata ci sia una vera prima serata più che un preserale addobbato", ha concluso tranchant Bonolis. Insomma, un messaggio esplicito ai vertici Mediaset: che la prima serata sia vera, piena, e non frutto di compromessi in termini di palinsesto. Non è da tutti, insomma, parlare in modo così chiaro. Ma Bonolis non ci ha pensato due volte.

"Quando parla Bonolis...". Patrizia De Blanck umilia Luca Laurenti: cala il gelo in studio ad Avanti un altro

Per quel che riguarda la puntata di Avanti un altro, ha fatto discutere e strappato sorrisi il siparietto tra Bonolis e l'ospite d'eccezione, Paola Barale. "Grazie per essere venuta, e non tornare!", la ha apostrofata Bonolis dopo che la Barale lo aveva fatto travestire da donna. "Questa è la modernità, a Milano ci si veste così", ha replicato l'ospite. Insomma, frecciatine vere o studiate a tavolino? Per certo, la gag ha convinto.

"No, sono abbastanza ricco". Paolo Bonolis sfacciato, ridicolizza il personal trainer: la battutaccia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.