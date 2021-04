Pomeriggio 5, Barbara D'Urso sconvolta interrompe la diretta: "Cos'è successo? Andiamo in pubblicità per favore"

22 aprile 2021 a

a

a

Tanta paura per Barbara D'Urso nella puntata di Pomeriggio Cinque andata in onda ieri. Durante l'ultima parte del programma, mentre si parlava di gossip e del compleanno della Regina Elisabetta, è successo qualcosa in studio che ha spaventato la conduttrice e i suoi ospiti. La padrona di casa, infatti, ha avvertito un forte boato e ha chiesto agli autori cosa fosse successo: "Ho sentito un grande boato, cosa è stato? Andiamo in pubblicità per favore".

"Patologia seria". Fabrizio Corona e i disturbi mentali: assist all'ex re dei paparazzi

Una volta rientrati in studio, la D'Urso ha spiegato: "Mi hanno detto gli autori che sono stati due tuoni. Ma il boato è stato davvero enorme, ci siamo spaventati tutti". Un forte maltempo insomma. Sui social sono stati immediati i commenti dei telespettatori che seguivano la trasmissione. Qualcuno ha scritto: "Che tuoni, li abbiamo sentiti". Qualcun altro invece: "Abito a Cologno Monzese anch'io, li ho sentiti". C'è poi anche chi ha tranquillizzato la conduttrice: "Tranquilla Barbara sono tuoni, li ho sentiti anch'io".

Pierpaolo Pretelli si presenta con il piccolo Leo. Ma qualcosa va storto, panico dalla D'Urso

Nel corso della trasmissione si è parlato poi dell'Isola dei Famosi e in particolare della mamma di Giulia Salemi, Fariba Tehrani, che sembra avere tutti i naufraghi contro. Una degli ospiti della D'Urso, Lory Del Santo, ha detto la sua: "È una grande pettegola. A volte magari riporta cose per sentito dire. E nel momento in cui le mancano argomenti si ripete". A pensarla allo stesso modo è anche Miriam Trevisan: "Bisogna prenderla con le pinze. Fariba Tehrani a una vicina di casa con la ‘lingua un po’ troppo lunga’. È la tipica vicina che se vuoi far sapere una cosa a tutti lei gentilmente si presta".

La lezione di Barbara d'Urso ad Akash: "Tu ti arrabbi, io...". Gelo in studio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.