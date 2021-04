Amici, Gerry Scotti scoppia in lacrime con gli allievi: "Era da un po' che non succedeva"

22 aprile 2021 a

La partecipazione di Gerry Scotti ad Amici ha sorpreso gli allievi della scuola, tutti molto contenti di vedere il popolare conduttore di Canale 5. Scotti, in particolare, è intervenuto nel programma di Maria De Filippi per giudicare i nuovi inediti dei cantanti ancora in gara, Sangiovanni, Deddy, Raffaele, Aka7even e Tancredi. Vedendo la reazione dei ragazzi, che sono esplosi di gioia dopo aver saputo chi fosse il giudice esterno, Gerry Scotti si è commosso. I cantanti, inoltre, non sapevano che il conduttore fosse in collegamento video. Perciò quando lo hanno visto sullo schermo hanno urlato ancora di più.

"Mi ha colpito il vostro affetto, il vostro stupore. Era da un po’ che non mi commuovevo, siete riusciti con la vostra gioventù e il vostro sorriso a farmi commuovere, in senso positivo - ha detto allora Gerry Scotti -. Ero molto divertito a vedere le vostre facce sbigottite”. Tra i più felici per il collegamento con Scotti c'era Tancredi, che ha ammesso di avere un debole per il conduttore: "Io ti giuro che da quando faccio queste gare ho sempre voluto una canzone per te. Stavo aspettando questo momento, sono un po’ emozionato. Mi capitava di guardare i tuoi programmi, mi è sempre piaciuto il fatto che ti emozionassi tanto. Mi ha sempre trasmesso tenerezza. E poi mi diverti proprio come persona".

Parole di stima e affetto, che hanno di nuovo commosso Gerry. A un certo punto è intervenuta anche la De Filippi, che ha parlato ai suoi allievi della preparazione musicale di Scotti. Prima di essere un conduttore televisivo, infatti, Gerry è stato un dj e ha contribuito alla nascita di alcune delle radio più importanti. La padrona di casa ha svelato anche un aneddoto sul collega: a quanto pare, è così bravo a riconoscere le canzoni alla prima nota, che durante le esibizioni dei concorrenti a Tu si que vales, alla prima nota lui si gira verso gli altri giudici e anticipa di che canzone si tratta.

