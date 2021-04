Oggi è un altro giorno, la confessione choc di Pupo: "Ho pensato di farla finita, volevo buttarmi di sotto"

22 aprile 2021 a

"C'è stato un momento in cui ho pensato di farla finita": Pupo ha parlato di un periodo non facile della sua vita a Oggi è un altro giorno, in studio con Serena Bortone. A segnarlo, in passato, è stata soprattutto la dipendenza dalle scommesse e dal gioco d'azzardo "Mi è toccato toccare il fondo, ero miliardario e a un certo punto ero indigente, non avevo più nulla. Questo dramma mi ha toccato, ma mi ha insegnato molto più del successo", ha confessato il celebre cantante.

Pupo, all'anagrafe Enzo Ghinazzi, ha raccontato con precisione il momento nel quale ha pensato al suicidio: "Parcheggiai la mia Jaguar nella corsia di emergenza, era molto stretta, su un viadotto che collega l'Emilia Romagna e la Toscana. Avevo perso tutto invece di aver guadagnato qualcosa quella notte. Scesi dall'auto con l'intenzione di farla finita". A quel punto è calato il gelo nello studio della Bortone, che ha esitato un attimo prima di chiedere al suo ospite cosa volesse dire con l'espressione "farla finita". "Volevo buttarmi di sotto dal viadotto ma un camion, un tir, passò a mezzo millimetro dalla Jaguar e spostò con questa onda d'urto di vento la macchina e anche me e mi fece quasi cadere. E' stato come se mi risvegliassi", ha spiegato il cantante.

L'artista ha rivelato che ci sono voluti anni per liberarsi da quella dipendenza. Ma ha anche raccontato che è stato fondamentale il sostegno di alcuni amici. Tra questi, anche Gianni Morandi: "C'è stato un momento particolare in cui fu proprio Morandi - di fronte a un mancato pagamento di un mio debito - a pagare personalmente", ha rivelato Pupo.

