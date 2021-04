Striscia la Notizia umilia Danilo Toninelli: "Salvini lo ha chiamato per l'infermità mentale", una puntura pesantissima

22 aprile 2021 a

È tornato Porta a Porta on the road a Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5 ideato da Antonio Ricci e condotto da Gerry Scotti e Michelle Hunziker. Stavolta il “vespone” è riuscito a intercettare Riccardo Fraccaro del Movimento 5 Stelle e gli ha riservato delle “punture” tutte da godere. La prima sul processo Open Arms: “Ho sentito che Matteo Salvini chiamerà Danilo Toninelli a testimoniare. Si può dire che il segretario della Lega punta tutto sull’infermità mentale? Come si fa a chiamare un testimone come l’ex ministro?”.

Ovviamente Fraccaro non l’ha presa benissimo, ma non è finita qui perché poi il “vespone” di Striscia la Notizia ha attaccato anche i vertici del Movimento: “Ho sentito dire che puntate a un tandem Conte-Di Maio per la leadership. Si può dire che vi servono almeno due leader per fare un cervello?”. Dopo aver punto i grillini, il “vespone” si è poi occupato anche di Pierluigi Bersani: “La cerco da un sacco di tempo, sono seriamente preoccupato per lei”, ha esordito destando la curiosità dell’ex segretario del Pd e attuale esponente di Liberi e Uguali.

“Nel tempo lei ha detto di aver visto una mucca che bussava alla porta, poi un giaguaro da smacchiare e adesso ho letto sul giornale ‘Bersani vede Draghi”, ha dichiarato il “vespone” suscitando una grossa risata da parte di Bersani: “Non è che sta esagerando con le birrette? Vada da un veterinario, si faccia vedere”.

