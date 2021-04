Otto e Mezzo, come si è conciata Lilli Gruber: si presenta vestita così, un clamoroso sospetto

23 aprile 2021 a

Lilli Gruber si è presentata in studio a Otto e mezzo, su La7, con una giacca davvero imbarazzante. Nella puntata di ieri sera, 22 aprile, la conduttrice ha infatti esordito indossando una giacchetta argentata con il collo alla coreana e una fantasia che ricordava il monoscopio della Rai, come ha notato Dagospia. Un look davvero discutibile messo a confronto con l'eleganza della sua ospite Ornella Vanoni che indossava un bellissimo vestito nero.

La cantante è stata più volte incalzata da Lilli Gruber, prima di zittirla: "No, non parlo di politica". La conduttrice infatti ha chiesto alla Vanoni cosa ne pensa della politica e, più in particolare, cosa ne pensa di Matteo Salvini al governo e poi di Giorgia Meloni. "No - ha però ribadito -, io di politica non parlo. Non ne so nulla. La politica è il giovo dell'oca". "Sa eccome - ha controbattuto a sua volta la Gruber per smorzare il clima -, magari vuole evitare per non dire troppo".

In collegamento è tornato poi uno degli ospiti preferiti della Gruber da sempre, Andrea Scanzi che era sparito dopo la polemica sul vaccino ricevuto senza averne diritto. Il giornalista de Il Fatto quotidiano ha parlato di Beppe Grillo, il fondatore del Movimento 5 stelle, al centro della bufera per un video in difesa del figlio Ciro, accusato insieme ad altri tre amici di stupro di gruppo. "Sul filmato te lo dico Lilli, io faccio fatica a commentarlo", ha detto Scanzi. "Ho visto un uomo disintegrato, mi ha fatto tenerezza da un punto di vista umano, empatico". Per il giornalista Grillo "è un padre distrutto che ha perso anche la lucidità, a un certo punto ha sbagliato parole, probabilmente la moglie avrebbe dovuto dirgli di non farlo".

