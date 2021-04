Beppe Convertini e Anna Falchi? "Cala la scure". Un terremoto: indiscrezioni sulla scelta drastica dei vertici Rai

23 aprile 2021 a

Dal sempre ben informato Davide Maggio è arrivata un’indiscrezione-bomba sulla Rai, che si sta preparando a presentare la stagione estiva con anticipo. L’amministratore delegato Fabrizio Salini ha dato indicazione di coinvolgere esclusivamente volti interni all’azienda, anche se non è esclusa qualche eccezione, qualora ne valesse davvero la pena in termini di ascolti. Davide Maggio ha fatto una premessa, ovvero che per quanto concerne Rai 1 le decisioni sono tutto fuorché definitive.

Però le indiscrezioni che ha raccolto riguardano Beppe Convertini e Anna Falchi, il cui programma estivo dovrebbe essere direttamente cancellato. “Inizialmente in odor di riconferma - scrive Davide Maggio sul suo sito - ‘C’è tempo per…’ non rivedrebbe la luce nell’imminente stagione estiva. I due, infatti, non essendo ‘interni Rai’ sarebbero vittime della scure dell’ad”. Inoltre si preannuncia piuttosto movimentata la situazione al pomeriggio, con il formato estivo de La vita in diretta che potrebbe essere affidato a Gianluca Semprini.

Il suo sarebbe un ritorno, dopo l’esperienza del 2018, mentre per quanto riguarda il volto femminile da affiancargli, Maggio fa i nomi di Emma D’Aquino e Laura Chimenti. “Il problema - scrive l’esperto - è che sarebbero tutti e tre giornalisti poco avvezzi all’intrattenimento, cosa che cozzerebbe con l’ipotesi di una versione allungata del programma”. Infine un’ultima indiscrezione su Uno Mattina Estate: “Stefano Coletta vorrebbe Giorgia Cardinaletti; il Tg, invece, spingerebbe per Barbara Capponi”.

