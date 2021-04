Elisabetta Gregoraci, "sfregio a Barbara d'Urso". Una clamorosa decisione, il tradimento che agita Mediaset

23 aprile 2021 a

a

a

Elisabetta Gregoraci era già popolarissima prima della partecipazione al Grande Fratello Vip, ma grazie al reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini è riuscita a farsi conoscere meglio e a togliersi di dosso l’etichetta di “ex moglie di Flavio Briatore”. Negli ultimi mesi la Gregoraci è diventata seguitissima e ha raccolto una forte schiera di sostenitori e soprattutto sostenitrici: eppure le sue apparizioni in tv dopo il GF Vip non sono state molte, soprattutto perché Elisabetta pare aver posto una sorta di veto sulle trasmissioni di Barbara d’Urso.

Autoreggenti nere, tacco a spillo, niente intimo: Elisabetta Gregoraci esagera, le foto mostruose | Guarda

Fa quindi notizia che abbia scelto di raccontarsi a Domenica In, dove sarà ospite di Mara Venier il 25a aprile. Un piccolo “tradimento” a Mediaset, dove dopo il GF Vip è apparsa in una puntata in prima serata di Avanti un altro: ma d’altronde già è stata impegnata con altre emittenti, dato che ha fatto capolino anche a TV8. Adesso sarà la volta della Rai e per qualcuno si tratta di una sorta di “sfregio” a Barbara d’Urso, che avrebbe voluto averla prima al Live e adesso a Domenica Live, tornato nella sua formula classica su Canale 5.

"Tu fai questa roba a casa?". Gregoraci, la più maliziosa delle domande ad Avanti un altro: viene giù lo studio

La showgirl calabrese si confiderà con Mara Venier, il cui salotto è frizzante ma sicuramente meno “trash” di quello della rivale di Mediaset: dalle anticipazioni emerge che la Gregoraci si sottoporrà ad una lunga intervista tra carriera e vita privata, la curiosità tra i suoi fan è molto alta per questa ospitata a Domenica In.

"Chi c'è dietro". Gregoraci e le trecento rose nella vasca? Dago sgancia la bomba: un nome impensabile

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.