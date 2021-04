L'Eredità, "stai per piangere". Flavio Insinna brutale con la campionessa, la manda fuori di testa: il finale è pazzesco

25 aprile 2021 a

Attimi di tensione a L'Eredità, il programma condotto da Flavio Insinna su Rai 1. Siamo alla puntata del quiz pre-serale di sabato 24 aprile, dove si è registrato un finale a sorpresa. Protagonista è la campionessa Valentina, arrivata alla Ghigliottina e dove ha cancellato la risposta che aveva scritto inizialmente sul cartoncino, per sostituirla con una seconda parola.

E così per un attimo, quando Insinna spiegava il collegamento tra la parola corretta e i cinque indizi, la campionessa de in carica ha temuto che fosse proprio la risposta cancellata quella esatta! "Basta, mi fermo, stai per piangere", a quel punto ha affermato Insinna. Già, perché il tranello era riuscito: le aveva fatto pensare di aver sbagliato quando, al contrario, la risposta era quella corretta.

Le cinque parole indizio a disposizione di Valentina erano: mandare, caldo, stretti, klimt e pugile. Inizialmente aveva scritto sul cartoncino "bacio", salvo poi correggersi, come previsto dalle possibilità del regolamento, e fornire la risposta "abbraccio", la quale poi si è rivelata corretta. E la cifra portata a casa da Valentina è di quelle da urlo, pesantissime, clamorose: la bellezza di 115mila euro, una cifra che a L'Eredità è davvero molto difficile portarsi a casa. Complimenti insomma a Valentina.

