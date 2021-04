Amici, Rudy Zerbi provoca e Arisa sbotta: "Perché non lo fai con lei?". Roba molto spinta, interviene la De Filippi

25 aprile 2021 a

a

a

Rissa continua al serale di Amici tra Rudy Zerbi e Arisa. Non certo una novità, per chi segue il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Tra i due il punzecchiamento è continuo e la puntata di sabato 24 aprile non ha certo fatto eccezione. A spiazzare in questo caso è stato però proprio Rudy Zerbi, che ha proposto un guanto di sfida alla collega. Stando a quanto dichiarato da Arisa lei non ne sapeva niente ed è rimasta sorpresa.

Si trattava di un guanto di ballo che ha coinvolto Francesca Tocca e Umberto. I due erano in difficoltà, e così la De Filippi ha affermato: "Rudy tu dovresti ballare come Umberto? C’è un problema di fondo”. Il punto è che la coreografia ideata da Zerby era molto spinta, sexy. E così Arisa dopo aver visto i professionisti era piuttosto dubbiosa: "Perché non lo fai con la Celentano se hai voglia di ballare così?". "Un ballo così promiscuo...", ha aggiunto la De Filippi.

Quindi Arisa ha proposto di fare un ballo più distanziato, eppure alla fine ha sorpreso un po' tutti accettando la sfida lanciata da Zerbi. E davvero nessuno se lo aspettava. Ma tant'è, Arisa è andata sul cubo pronta a ballare. E a quel punto, quando la regia stava per far partire la musica, ecco che Rudy Zerbi ha svelato: "Era uno scherzo". Insomma, tutto finto. Ma Arisa ci era cascata con due piedi...

